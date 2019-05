Ecotour lungo Po, plastica alla sorgente

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 6 MAG - C'è plastica anche alle sorgenti del Po, tra le rocce sotto il Monviso. Lo ha constatato Roberto Cavallo, agronomo fondatore della cooperativa 'Erica' e promotore dell'eco-trail 'Keep clean and run' contro l'abbandono dei rifiuti partito proprio dalla fonte del fiume più lungo d'Italia. Nel tour, in otto tappe, dalla sorgente al delta nell'Adriatico, Cavallo ricorderà che il 75% dei rifiuti che raggiungono il mare proviene dall'entroterra ed è trasportato dai fiumi. Assieme ad amici e volontari, lungo ogni tappa raccoglierà i rifiuti che troverà lungo la strada e i sentieri percorsi.

Nelle settimane scorse il fondatore di 'Erica' ha attraversato l'Italia da nord a sud di corsa e in bici, ha raccolto qualche centinaio di tonnellate di rifiuti abbandonati e incontrato, sensibilizzando sul tema ambientale, migliaia di persone, soprattutto studenti, al tema dell'abbandono dei rifiuti.