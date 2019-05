Chiamparino, Altaforte non evitabile

"Non ci sono elementi per negare l'accesso al Salone del Libro alla casa editrice Altaforte, per quanto reputi la sua attività e la sua presenza non gradite". Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, interviene così sulla polemica per la presenza alla buchmesse torinese della casa editrice di Casapound. "Penso piuttosto che le autorità preposte - aggiunge a margine della commemorazione del 70esimo anniversario della tragedia di Superga - debbano pronunciarsi sulle manifestazioni sempre più numerose di apologia del fascismo".

"Reputo quindi la scelta dei vertici del Salone del Libro l'unica che si potesse prendere - sostiene ancora Chiamparino entrando in Municipio a Torino - Il libro, per definizione, è un elemento di apertura. Ognuno può quindi esprimere i giudizi che crede, ma nulla è peggio di utilizzare argomenti amministrativi per impedire una presenza, per quanto sia appunto discutibile e lontana da me".