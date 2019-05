(ANSA) - TORINO, 6 MAG - A Palazzo Lascaris vanno in scena le fiabe. E' la mostra 'C'era una volta… giocando con le favole - Disegni, bambini, diritti', a cura di Sergio Pignatone e Dino Aloi, da mercoledì 8 al 31 maggio. Quaranta disegni di Massimiliano Frezzato, torinese, illustratore e autore di fumetti di fama internazionale, 'rileggono' Cappuccetto Rosso, Pinocchio, Peter Pan. Esposte anche alcune tavole tratte dalla fiaba di Frezzato 'La città delle cose dimenticate'.

La mostra - legata al sostegno del Consiglio regionale ai progetti relativi all'infanzia - è realizzata con il patrocinio del Garante regionale per l'infanzia e delle Ong Casa Oz, Oaf-I, Ugi e Unicef. Domenica 12 maggio, alle 17, al Salone del Libro nell'Arena Piemonte si terrà un incontro rivolto alle famiglie, legato alla mostra. Dal 10 al 25 maggio presso la Little Nemo Art Gallery di Torino sono esposte per la prima volta le tavole preparatorie per il secondo volume della saga fantascientifica I custodi del Maser, ideata e realizzata da Frezzato.