Castello Masino, si restaurano affreschi

(ANSA) - TORINO, 6 MAG - Nuova tappa nel progressivo restauro del castello di Masino, da trent'anni di proprietà del Fai (Fondo Ambiente Italiano). Questa volta tocca agli affreschi che nei prossimi due anni riguarderanno oltre 2000 metri quadri di superfici dipinte, con il contributo di Deutsche Post Foundation. Si partirà da quattro grandi sale affrescate, nucleo monumentale della decorazione seicentesca del Castello: Salone degli Stemmi, Sala dei Gobelins e Sala del Biliardo al piano terra, Salone dei Savoia al piano nobile.

"I restauri - hanno spiegato Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo Fai e Daniela Bruno, responsabile Affari Culturali della fondazione - saranno un'occasione per ampliare e arricchire la conoscenza del Castello. Accanto al 'cantiere di restauro' aprirà così un 'cantiere della conoscenza' di Masino, un patrimonio unico di documentazione coeva, ancora in parte inedita. Entrambi i 'cantieri' saranno aperti al pubblico, che potrà assistere ai lavori in corso e usufruire di speciali visite guidate.