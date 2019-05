Braida vince Wein Legende,1/o piemontese

(ANSA) - TORINO, 6 MAG - Un vino piemontese, la Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone Braida, ha vinto uno dei riconoscimenti più prestigiosi, il premio Wein Legende, assegnato dalla redazione della rivista tedesca Der Feinschmecker. Il premio è stato consegnato a Colonia alla proprietaria dell'azienda di Rocchetta Tanaro (Asti), Raffaella Bologna, e al marito ed export manager Norbert Reinisch.

Il Bricco dell'Uccellone è il primo vino piemontese ad aggiudicarsi il premio, terzo italiano dopo Ornellaia (2011) e Sassicaia (2009). "Siamo felici per la squadra Braida, per il nostro lavoro di produttori di vino, audaci anticipatori, innovativi e coerenti nel tempo", commentano Raffaella e Giuseppe Bologna che hanno ricordato come "fin dalla prima vendemmia del Bricco dell'Uccellone, 1982, Giacomo Bologna (fondatore dell'azienda, ndr), ha fatto della selezione dei cru, delle basse rese d'uva e della barrique gli strumenti principali per dare nuova enfasi a uno dei vitigni principali del Piemonte, avviando la rivoluzione della Barbera".