Appendino,Grande Torino simbolo riscatto

(ANSA) - TORINO, 6 MAG - Il Grande Torino è stato "un simbolo del riscatto di una città e di un intero Paese ma anche un simbolo che attraversa i tempi". La sindaca di Torino Chiara Appendino ha commemorato così, nell'Aula del Consiglio comunale, i 70 anni della tragedia di Superga e "una leggenda sportiva senza la quale Torino non sarebbe la stessa". Con il Grande Torino "lo sport ha contribuito a dare speranza, a unire tutti intorno a un obiettivo, a sentirsi di nuovo patria - ha aggiunto la prima cittadina -. È stato un mito pacifico e positivo portatore di valori che vanno tramandati e custoditi". Anche per il presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari, capitan Valentino Mazzola e compagni hanno rappresentato "il calcio come vorremmo immaginarlo, lo sport che unisce, il rispetto, il senso di appartenenza oltre le tifoserie e la fede calcistica. Erano lo sport come dovrebbe essere sempre".