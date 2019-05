Vinum venduti 18mila ticket degustazione

(ANSA) - TORINO, 5 MAG - La rassegna 'Vinum', che ha trasformato il centro di Alba in un'enoteca all'aperto, si è chiusa oggi con un bilancio di 18.000 ticket degustazione venduti (il 20% on line), nei 7 i giorni di apertura con la presenza di 800 etichette portate da 400 produttori agli 11 banchi d'assaggio disseminati fra Palazzo Mostre e Congressi e nelle 5 piazze del centro storico.

Tutti sold out i 7 workshop sui formaggi in collaborazione con Onaf, i 14 appuntamenti di Vinum Incontra in Sala Fenoglio e i 15 con VinumInCantina e Vinum al Golf.

"Vinum è sempre più un patrimonio collettivo - commenta Liliana Allena, presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba che ha organizzato la rassegna - I numeri crescono con costanza e i riscontri positivi vanno oltre gli aspetti quantitativi grazie ad un pubblico sempre più interessante: giovane, attento, appassionato, con la voglia di conoscere.

Continuiamo a credere che Vinum sia il perfetto 'starting point' della stagione turistica del nostro territorio".