Neve a 500 metri sull'Appennino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 5 MAG - Maltempo in provincia di Alessandria con vento forte, temporali e aria fredda con un repentino calo delle temperature. La neve è caduta sull'Appennino Ligure-Piemonte a quote molto basse per l'inizio di maggio, a 5-600 metri nelle valli Orba, Curone e Borbera, sui bacini di spartiacque tra Liguria e Piemonte. Pioggia in pianura e in collina sul basso Monferrato, con valori tra 4 e 7 gradi.

Nel corso delle prossime ore ancora precipitazioni la neve potrebbe imbiancare anche l'alto Monferrato Nevischio anche sull'A26 Genova-Gravellona sull'Appennino al confine con la provincia di Genova, tra Masone e e l'allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia.

Alberi abbattuti dal forte vento in molte zone del Piemonte: a Trecate (Novara) la caduta di una pianta ha causato il ferimento di un vigile del fuoco. Interrotta la ferrovia Novara-Saronno. Nel Vco, scoperchiato il tetto di un edificio con 8 appartamenti e sollevato il tendone del campo sportivo a Omegna.