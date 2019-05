Allontanato dal bar, devasta il locale

(ANSA) - TORINO, 5 MAG - Allontanato dal bar perché ubriaco torna armato di pistola e bastone picchia il proprietario e danneggia il locale. E' successo, in corso Paolo Veronese 334/c, i carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti su richiesta di un cittadino a 112, hanno arrestato un romeno di 39 anni, in Italia senza fissa dimora, per porto abusivo di armi e danneggiamento.

Nel corso della notte, l'uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica, era stato allontanato dalla barista. L'uomo era tornato armato di una pistola scenica, spaccato gli arredi con un bastone e picchiato il proprietario.