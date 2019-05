Torino:Ansaldi, a un passo dalla storia

(ANSA) - TORINO, 4 MAG - "Abbiamo fatto un partitone, anche la Juve ha giocato molto bene. É mancato pochissimo per scrivere la storia". E' il commento di Christian Ansaldi dopo il pareggio per 1-1 del Torino all'Allianz Stadium nel derby con la Juventus: "Mancano tre partite, può succedere ancora di tutto in positivo e in negativo - spiega il terzino argentino -. Dobbiamo prendere i punti a disposizione in queste tre partite e continuare a pensare al nostro obiettivo, che è sempre stato l'Europa League. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare a lavorare: credo sia una stagione importante, continuiamo così".