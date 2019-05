Celtic come Juve, 8/o scudetto di fila

(ANSA-AP) - GLASGOW, 4 MAG - Celtic Glasgow come la Juventus.

Infatti i 'Bhoys' sono campioni di Scozia per l'ottavo anno consecutivo. La differenza con i bianconeri è che invece per i biancoverdi è il 50/o scudetto della loro storia contro i 35 della Juve. Il Celtic ha avuto la matematica certezza del titolo grazie al successo di oggi per 3-0 contro l'Aberdeen, con reti di Lustig, Simunovic e Edouard.

Ora la squadra di Glasgow avrà la possibilità anche di fare il 'Treble' la tripletta, campionato, Coppa di Scozia e Coppa di Lega, per il terzo anno consecutivo:; nel 2019 ha già vinto Coppa di Lega e campionato, manca la finale di Coppa di Svozia che giocherà il 25 maggio contro gli Hearts.