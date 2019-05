A Matera 2019 fumetto sul Grande Torino

(ANSA) - MATERA, 4 MAG - A 70 anni dal disastro aereo di Superga, storia, aneddoti, gesta di quella mai dimenticata squadra rivivono nei disegni del graphic novel "Il Grande Torino", realizzato da Matteo Matteucci con i testi di Franco Ossola, figlio del compianto attaccante granata. Il lavoro, edito da Minerva, è stato presentato nella Città dei Sassi durante un incontro-laboratorio con i ragazzi della scuola media "Giovanni Pascoli" nell'ambito del programma sportivo - curato dal giornalista Luca Corsolini - di Matera Capitale europea della Cultura 2019.

Corsolini ha annunciato che l'iniziativa avrà un seguito nella prossima stagione sportiva, con una rappresentanza del Torino che sarà invitata a Matera per la iscrizione del Grande Torino nella Hall of Fame della Cultura sportiva.