Un padre, 'i bambini erano spaventati'

(ANSA) - TORINO, 3 MAG - "Per rimproverare i bambini la maestra era solita scagliare i portapenne o strapparli. A mia figlia è capitato di essere stata costretta ad andare in un bagno molto sporco, uno dei pochi agibili, perché non voleva utilizzare il bagno turco. I nostri figli erano spaventati. In due hanno dovuto cambiare scuola". A parlare è il padre di una bimba che frequenta la scuola, a Torino, dove una maestra di 45 anni è stata messa ai domiciliari per maltrattamenti ai bambini.

L'uomo racconta di avere segnalato i comportamenti "piuttosto originali" dell'insegnante, insieme ad altri quattro genitori, già a ottobre.

"Una vice dirigente - sottolinea - ci promise che la maestra non avrebbe più messo piede nella classe dei nostri bambini. Ma poi, a marzo, con la scusa della carenza di organico, è tornata".