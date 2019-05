Sanitalia, acqua calda e cibi di qualità

(ANSA) - TORINO, 3 MAG - Nel centro di accoglienza per migranti in piazza Catena ad Asti, "è garantita una temperatura degli ambienti tra i 19 e 21 gradi, l'acqua calda è stata sempre presente e, laddove sia mancata per cause non dipendenti dalla cooperativa, la stessa ha provveduto ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso sia per il ripristino sia per permettere agli ospiti di usufruire del servizio doccia". Lo precisa la Cooperativa Sociale Sanitalia Service, che gestisce la struttura di Asti dove il 12 aprile scorso un gruppo di migranti aveva organizzato una protesta. In merito al cibo e ai menu "si garantiscono - spiega la cooperativa - vivande e derrate alimentari di livello medio-alto fornite dalla Pellegrini spa e, relativamente a frutta e verdura, dalla Stroppiana spa, già fornitori della Cooperativa per le strutture sanitarie-assistenziali ed educative che la stessa gestisce in Piemonte ed altre regioni.