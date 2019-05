Rapinata da vincita Bingo, due arresti

(ANSA) - TORINO, 3 MAG - Dopo avere vinto 500 euro al Bingo è stata pedinata, picchiata e rapinata. E' successo a una donna di 68 anni a Nichelino (Torino). I carabinieri hanno arrestato i due aggressori dopo averli individuati nel quadro dell'indagine sull'omicidio di Umberto Prinzi, l'uomo trovato senza vita sulle colline di Moncalieri pochi mesi dopo essere uscito dal carcere dove aveva scontato una condanna per la morte del transessuale Cosimo Andriani detto 'Valentina'.

Le manette sono scattate per Antonio Serra e Giuseppe Zarbo, di 47 e 48 anni, entrambi di Torino. Ad essere sospettato del delitto Prinzi è Antonio Serra (che per questo motivo è detenuto dallo scorso 20 marzo).

La rapina alla sessantottenne è del 15 febbraio. La donna, che aveva appena riscosso la vincita in una sala Bingo a Moncalieri (Torino), era stata presa a calci e pugni, sotto casa, fino a perdere i sensi. Gli aggressori si erano impadroniti della borsa con il denaro e i documenti per poi allontanarsi con l'automobile della vittima.