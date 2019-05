'La fine del giorno'vince Torino Factory

(ANSA) - TORINO, 3 MAG - Il film 'La fine del giorno' di Federico Bissacco, girato nella prima edizione del progetto Torino Factory 2018, nato per promuovere giovani talenti nel cinema assegnando i giovani registi e le loro troupe ad un tutor, ha vinto il Premio del Pubblico Nova Coop.

L'assegnazione del Premio è avvenuta oggi nel Superstore Nova Coop di Torino, tra gli sponsor del progetto, in occasione della presentazione degli 8 tutor e delle altrettante troupe scelte per la seconda edizione di Torino Factory 2019. Ogni troupe ha il mandato di girare il suo film breve in una delle 8 Circoscrizioni della Città.

L'obiettivo di Torino Factory, promossa da Piemonte Movie, è quello di innescare sinergie e nuove relazioni tra generazioni di creativi e operatori del cinema torinese e futuri professionisti, alimentando il circolo virtuoso di uno dei settori cittadini più fertili.