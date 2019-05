Fca: utile trimestre -47%, 'come attese'

(ANSA) - TORINO, 3 MAG - Fca ha chiuso il primo trimestre 2019 con un utile netto di 508 milioni in calo del 47% rispetto all'analogo periodo del 2018. "Il mercato sta rispondendo con entusiasmo al lancio dei nostri nuovi prodotti mentre stiamo attuando tutte le iniziative necessarie a rafforzare le aree di business che hanno risultati più deboli. Sulla base di questi elementi e con i risultati del primo trimestre in linea con le nostre attese, siamo fiduciosi sui nostri target per il 2019", commenta l'A.d Mike Manley.