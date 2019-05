Derby: Cairo, serve Toro al 120%

(ANSA) - DOGLIANI (CUNEO), 3 MAG - "Abbiamo una partita impegnativa e difficile perché giochiamo in casa di una grande squadra come la Juve. Dobbiamo giocarla come con il Milan al 120% delle possibilità". Così il presidente del Torino Urbano Cairo a Dogliani, a poche ore dal derby della Mole.

"La Juve sarà attrezzatissima come sempre, dobbiamo fare le cose al meglio fare una grande partita. Il mister l'ha preparata sicuramente bene. Alla fine vedremo", ha aggiunto Cairo.