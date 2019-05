Cane fiuta denaro, Gdf recupera 3.5 mln

(ANSA) - TORINO, 3 MAG - Un'ottantina di persone controllate e sanzioni per 700 mila euro: questo il bilancio degli interventi della Guardia di Finanza - svolti insieme ai funzionari doganali - svolti negli ultimi mesi all'aeroporto di Torino Caselle per contrastare il fenomeno dell'esportazione di valuta contante non dichiarata. Fondamentale è stato il contributo di un 'cash-dog', un pastore tedesco delle Fiamme Gialle, chiamato Escos, addestrato a riconoscere l'odore delle banconote anche a notevole distanza. Le somme intercettate ammontano a più di tre milioni e mezzo di euro.

Delle persone controllate, la stragrande maggioranza era in partenza per Paesi asiatici e africani; molti anche i romeni.

Per nascondere il denaro venivano utilizzati gli espedienti più svariati: l'ultimo della serie, un giovane marocchino in procinto di salire su un volo per Marrakech, aveva infilato le banconote (un totale di 14 mila euro) nella fodera della giacca e nelle tasche interne di un borsello.