(ANSA) - TORINO, 2 MAG - Il mito e la gloria, le testimonianze e la storia, ma anche - per la prima volta - tutte le partite ufficiali disputate dagli Invincibili: gare di campionato, Coppa Italia, campionato di guerra, amichevoli e tournee. E' il volume 'Tutto il Grande Torino minuto per minuto', pubblicato da Soccerdata, la casa editrice di Marco D'Avanzo, per oltre un decennio 'uomo dei numeri' per la Uefa.

Statistica ma anche un testo storico affidato a Guido Barosio, giornalista e direttore responsabile delle testate Torino Magazine e Il Piemonte.

Un libro di grande qualità grafica ed editoriale, arricchito da suggestive immagini d'epoca, dagli stemmi delle squadre e dai colori delle maglie di tutte le formazioni scese in campo.

"Questa squadra rappresenta qualcosa di unico e affascinante nella storia d'Italia", racconta Barosio. "Non volevamo fare 'un libro' sul Grande Torino, ma 'il libro': era importante il racconto, la narrazione, ma anche quella cronaca che solo i numeri e i nomi possono dare", aggiunge D'Avanzo.