Salone Libro, da oggi 530 incontri Off

(ANSA) - TORINO, 2 MAG - Ad una settimana dall'apertura del 32/o Salone del Libro di Torino, il 9 maggio alla presenza del ministro Alberto Bonisoli, parte oggi il 16/o Salone Off, nato nel 2004 per distribuire su tutta la città, vie, carceri, ospedali, scuole, fabbriche, la programmazione culturale della kermesse libraria. "L'unica rassegna off di una fiera libraria al mondo", spiegano il direttore del Salone, Nicola Lagioia, e il coordinatore del cartellone, Marco Pautasso.

In tutto oltre 530 appuntamenti da oggi al 19 maggio in 270 luoghi di 8 Circoscrizioni. "Torino a maggio diventa una comunità del libro - spiega Lagioia - tutti devono sentirsi coinvolti".

La presentazione del Salone Off ha avuto echi di uno spettacolo di tango in onore dell'ospite del Salone 2019, che non é un paese, ma una lingua, lo spagnolo. Due ballerini saltavano su una sagoma che in Italia chiamiamo Settimana, e che in realtà si chiama Il gioco del mondo, che è poi il tema del Salone 2019 nonché il titolo del celebre libro di Julio Cortazar