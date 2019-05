Record nigeriana 14/enne non è accolto

(ANSA) - TORINO, 2 MAG - Una ragazza di 14 anni, figlia di nigeriani, nata in Italia, Great Nnachi, ha battuto il record italiano di salto con l'asta nella categoria, superando i 3,70 metri, ma in quanto straniera il suo risultato non può essere omologato. La giovanissima atleta si allena al Cus Torino da quattro anni con uno dei più quotati personal trainer italiani, Luciano Gemello. La notizia è stata anticipata oggi dal quotidiano Repubblica nell'edizione online. "Alleno da 40 anni - dice Gemello - e posso dire che Great ha le caratteristiche mentali e fisiche non del bravo atleta, ma del campione. Ha una marcia in più. E' incredibile e anacronistico che il suo record non possa considerarsi italiano.

Lei è italiana anche se non ha ancora compiuto 18 anni". "Ormai siamo abituati a storie cosi - dice il presidente di Cus Torino Riccardo D'Elicio - la politica si allinei con la società. Lo sport, che da sempre include, da solo non ce la fa".