Primo maggio torinese, onda di veleni

(ANSA) - TORINO, 2 MAG - L'onda lunga del corteo del Primo maggio a Torino è piena di veleni. Scambi di accuse tra Pd e M5s ma anche critiche all'operato delle forze dell'ordine, per le tensioni alla manifestazione, arroventano il clima a tre settimane dal voto per le Regionali in Piemonte. A far salire ancora di più la temperatura un tweet di un esponente torinese del Pd, Joseph Gianferrini: "I soliti teppisti noTav con Askatasuna accompagnati da una nutrita flotta di consiglieri comunali e regionali dei 5 stelle (..) Poi è arrivata la polizia che gli ha fatto assaggiare i manganelli.. finalmente!". Un tweet diventato virale per cui l'autore ha poi chiesto scusa: "Sono contrario a ogni tipo di violenza e antifascista convinto.

Ciò che ho scritto è legato all'emotività e alla tensione accumulata dopo avere trascorso tre ore fra insulti, sputi e spintoni". In serata è intervenuta con decisione la sindaca Chiara Appendino: "Il comportamento degli esponenti della maggioranza del M5s è stato, come in altre occasioni, pacifico e civile".