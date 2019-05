Il Consiglio regionale al Salone Libro

(ANSA) - TORINO, 2 MAG - Fake news, bullismo e cyberbullismo, diritti dell'infanzia, banche dati, cultura della legalità, migranti, amore per gli animali, muri e barriere di varia natura, diritto alla salute, sport: sono tantissimi i temi con i quali il consiglio regionale del Piemonte si presenta quest'anno al 32/o Salone del Libro di Torino, dal 9 al 13 maggio.

Un cartellone con cui "il Consiglio regionale - si legge in una nota - 'si mette in gioco' in sintonia con 'il gioco del mondo', tema di questa edizione.

I visitatori possono conoscere l'attività legislativa e culturale dell'Assemblea piemontese attraverso le pubblicazioni distribuite allo stand allestito con la Giunta regionale. In tutto sono in cartellone 14 appuntamenti, il primo dei quali, il 9 all'Arena Piemonte, è un approfondimento sul tema delle regole dell'informazione. A seguire, in Sala Argento, si parla di Big Data e società digitale. Tra gli altri incontri anche uno sui detenuti 'Marcire in carcere?', il 10, con i Garanti dei detenuti.