Chiamparino, con Terzo Valico 5000 posti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 2 MAG - Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha visitato oggi pomeriggio il cantiere del Terzo Valico a Novi Ligure: "Ho visto - dice - un cantiere pienamente operativo, in cui sono già stati scavati quasi tre chilometri di galleria, con l'alta tecnologia protagonista e con garanzie sulla sicurezza e l'impatto ambientale".

Il presidente del Piemonte evidenzia anche come sia "di grande interesse anche il dato occupazionale, circa 5000 lavoratori a regime, il che fa ben sperare sull'impatto locale, anche sulla base dell' intesa raggiunta tra Regione Piemonte, sindacati e aziende che realizzano l'opera, intesa da rafforzare e rilanciare. È una infrastruttura fondamentale, insieme con la TAV Torino-Lione - conclude Chiamparino - per la crescita del Piemonte e la sua sostenibilità ambientale".