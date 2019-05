Alpitour, smart working per 800 persone

(ANSA) - TORINO, 2 MAG - Ha debuttato in un giorno simbolico, il primo maggio, lo smart working nel gruppo Alpitour. Oltre 800 persone di tutte le sedi della società avranno la possibilità di utilizzarlo mediamente un giorno alla settimana, lavorando da casa e risparmiando quindi su tempi e costi di trasferimento per raggiungere l'ufficio.

Si tratta di un importante progetto - spiega Alpitour - a cui l'azienda ha lavorato per un anno con l'obiettivo di poter studiare al meglio tutte le eventuali criticità. Per questa ragione, nel 2018, è stata effettuata una prima sperimentazione durata 9 mesi che ha coinvolto l'area dell'operativo vendite di Torino, circa 100 persone.

L'avvio dello smart working segna una tappa fondamentale a livello organizzativo per Alpitour e comporta anche un investimento rilevante a livello tecnologico. L'azienda ha infatti dotato ogni collaboratore degli strumenti adeguati per garantire la piena operatività e la consueta qualità dei servizi firmati Alpitour, anche lavorando a turno da casa.