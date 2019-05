Allegri, giocano Bonucci e Chiellini

(ANSA) - TORINO, 2 MAG - "Domani non ci sarà Rugani, ha un'infiammazione muscolare. Al centro giocheranno Bonucci e Chiellini". Prime indicazioni di Allegri sulla Juventus che domani sera affronterà il Torino nel derby, decisivo per il futuro della squadra granata: "Caceres è rientrato, Barzagli sta meglio così faccio riposare Daniele - ha spiegato il tecnico della Juventus -. Per quanto riguarda Kean, o ci giochiamo tutto all'inizio e vediamo cosa succede o mi porto un cambio in panchina. Dovremo fare una bella partita come contro l'Inter nel secondo tempo".