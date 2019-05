Parapendista salvata in Val Chiusella

(ANSA) - TORINO, 1 MAG - Una parapendista polacca precipitata in Val Chiusella (Torino), a Traversella, è stata salvata oggi pomeriggio dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) con un intervento complesso. La localizzazione dell'infortunata era infatti difficile poiché i compagni di volo non erano in grado di fornire indicazioni precise sulla sua posizione. Una volta individuata la donna, rimasta appesa a un cespuglio sospesa su un pendio impervio, è stata stabilizzata e adagiata sulla barella.

La parapendista ha riportato un grave politrauma.