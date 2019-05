Brucia villetta, donna ustionata

(ANSA) - VALENZA (ALESSANDRIA), 1 MAG - Tre equipaggi dei vigili del fuoco (uno del comando provinciale di Alessandria e 2 del distaccamento di Casale Monferrato) sono impegnati in via Martiri di Cefalonia a Valenza per l'incendio di un appartamento al primo piano di una villetta. Nel rogo - le cui cause sono ancora accertare - è rimasta ustionata una donna che è stata trasportata all'ospedale di Alessandria dove sarà 'stabilizzata' prima di essere trasferita al Cto di Torino.