1 maggio, a Torino tensione Pd-No Tav

(ANSA) - TORINO, 1 MAG - Corteo del Primo maggio carico di tensione a Torino, con insulti, spintoni e scazzottate dove lo spezzone del Partito Democratico si è trovato a contatto con le migliaia di No Tav e antagonisti che chiudevano la sfilata. Il movimento degli oppositori dell'alta velocità è stato caricato due volte dalle forze dell'ordine, all'inizio della manifestazione, quando un gruppo di No Tav, tenuto a distanza dal cordone di polizia, ha cercato di portarsi alla testa del corteo e verso la fine, quando i No Tav sono stati fatti indietreggiare prima dell'arrivo in piazza San Carlo, dove si stavano concludendo i comizi di sindacalisti e lavoratori. "E' stata una vergognosa carica a freddo", accusa Francesca Frediani, consigliera regionale M5s. "Sempre così, a Torino, la manifestazione finisce ostaggio dei professionisti del disordine", ribatte Pietro Di Lorenzo, sindacato generale del Siap. "Abbiamo vinto noi, non ci siamo fatti intimidire", dice il Pd di Torino.