Telefono Rosa per lavoro donne vittime

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Parte domani, 1 maggio, un progetto di crowdfunding promosso da Telefono Rosa, "per portare sostegno alle donne vittime di violenza che non hanno lavoro e che sperano di avere una concreta opportunità di cambiamento".

La campagna, dal titolo 'Il Lavoro, la mia libertà', vede la la collaborazione della Compagnia di San Paolo e di Donne Impresa di Coldiretti Piemonte.

"La data di avvio non è casuale - spiega una nota - considerando che la raccolta fondi, (on line su sito) mira a realizzare borse lavoro per donne vittime di violenza maschile e che, nel loro percorso di allontanamento dalla violenza, hanno bisogno di realizzare almeno in parte la propria autonomia economica".

Ogni borsa lavoro (di 6 mesi, con contratto part time) ha un costo di 5.000 euro. L'obiettivo della campagna è realizzarne almeno 2, ma la speranza è di poterne arrivre al più alto numero possibile. La raccolta fondi terminerà il 31 luglio 2019.