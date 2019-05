Studenti-guida a Palazzo Madama a Torino

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Gli studenti 'adottano' il museo di Palazzo Madama a Torino, e per due settimane si sostituiscono alle guide per fare un particolare viaggio storico tra le opere custodite nel prestigioso museo, insieme ai visitatori.

Sono gli studenti della 4B dell'istituto Bosco Monti di Torino, già intervenuti l'anno scorso, con notevole successo e apprezzamento sia da parte degli stessi studenti, sia da parte del pubblico.

L'iniziativa fa parte del progetto Adotta un Monumento, Torino a Porte Aperte, promosso dalla Fondazione Napoli Novantanove per avvicinare le nuove generazioni e i cittadini in generale al patrimonio artistico italiano. Il percorso riguarda sia l'esposizione permanente a Palazzo Madama, sia la mostra in corso sulle Madame Reali, che documenta la vita e le azioni di Cristina di Francia e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, due donne che seppero esercitare un forte ruolo politico, promuovendo un notevole sviluppo della cultura e delle arti nello Stato sabaudo.