Spray peperoncino in scuola, arriva 118

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Ha spruzzato in classe dello spray al peperoncino durante l'intervallo. Una bravata che ad alcuni compagni ha provocato disturbi tali da richiedere le cure del servizio 118. E' successo in una scuola media nel centro storico di Moncalieri (Torino).

Gli alunni investiti dalla nuvola intossicante sono stati una quindicina. Almeno in quattro hanno accusato malori per il forte bruciore alla gola e agli occhi. Sul posto si è portato un mezzo del 118.

A svolgere gli accertamenti è la polizia municipale.