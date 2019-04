Ratti nelle cucine, denunciata trattoria

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Ratti e parassiti nelle cucine e altre carenze igienico-sanitarie hanno portato i carabinieri a denunciare il titolare di un bar trattoria a Cantoira (Torino).

Si procede per la violazione di una legge del 1962 in materia di alimenti. L'attività del locale è stata sospesa.

A svolgere i controlli sono stati i carabinieri della stazione di Chialamberto in collaborazione con l'Asl di Ciriè.