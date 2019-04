Paratici premiato dirigente dell'anno

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha vinto il Premio Football Leader come dirigente dell'anno e lo ritirerà nel corso della manifestazione in programma a Napoli dal 3 al 5 giugno. La giuria, composta dagli allenatori iscritti all'AIAC e dai direttori delle testate giornalistiche sportive nazionali, ha attribuito a Fabio Paratici il riconoscimento per essere stato "il principale artefice - si legge nella motivazione - del colpo del secolo, l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, e per aver guidato l'area sportiva del club che ha centrato lo storico ottavo scudetto consecutivo, dimostrando competenza, leadership e straordinarie capacità manageriali". A Napoli sarà premiato anche il procuratore Claudio Vigorelli. Paratici e Vigorelli riceveranno il premio nel corso della cerimonia di premiazione ufficiale che si terrà il 4 giugno a Napoli.