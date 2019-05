Otto kg marijuana,arrestato imprenditore

(ANSA) - BAVENO (VCO), 30 APR - Un imprenditore milanese trovato in possesso di 8 kg di marijuana e altri tipi di droga è stato arrestato dalla Guardia di finanza della Compagnia di Verbania. L'uomo è stato fermato da una pattuglia a Baveno all'uscita dell'autostrada A26: oltre alla marijuana, aveva dosi di cocaina, pasticche di oppiacei, sostanze da taglio, nonché l'attrezzatura necessaria per coltivare, essiccare e confezionare droghe leggere.

Il cane antidroga, un pastore belga, ha annusato la droga nascosta nel bagagliaio. Le risposte evasive circa la provenienza dello stupefacente hanno fatto scattare le perquisizioni nella casa dell'imprenditore, nel Milanese: i finanzieri hanno trovato un involucro con 800 grammi di marijuana sottovuoto già pronta per la vendita, 6 kg da confezionare, dosi di cocaina, pasticche di oppiacei e sostanze da taglio. In cantina un impianto per coltivare droghe leggere, 5 lampade la crescita delle piante, climatizzatore e filtri per eliminare l'odore delle piante coltivate.