Nosiglia, moltitudine resta esclusa

(ANSA) - TORINO, 30 APR - "Oggi a Torino sta prevalendo la città dei garantiti a fronte di una crescente moltitudine di persone che stanno fuori, non solo ai margini, ma fuori nel senso che non se ne sentono più parte e inclusi". Lo ha detto l'arcivescovo Cesare Nosiglia durante l'omelia della messa per la festa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, celebrata nella Piccola Casa della Divina Provvidenza.

"L'assistenza vitale di cui godono - ha osservato Nosiglia - è ampia grazie ai diversi servizi, al volontariato e a tanti operatori e realtà del welfare, ma la percezione diffusa che portano nel cuore è quella dell'abbandono, della solitudine, della rassegnazione".