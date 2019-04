La Basilicata al Salone del libro

(ANSA) - POTENZA, 29 APR - Il Consiglio regionale della Basilicata parteciperà con un suo stand al 32/o salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 9 al 13 maggio: "Un appuntamento - è scritto in una nota - curato dalla Struttura di coordinamento Comunicazione del Consiglio, che ha l'intento di mettere in vetrina le case editrici lucane che hanno aderito all'iniziativa per presentare il patrimonio culturale della regione".

Le case presenti saranno Altrimedia Edizioni, EditricErmes, Edizioni Giannatelli, Edizioni Magister, Lilit Books, Pinacoteca D'Errico, Unibas Progetto Alba e Villani Editore.