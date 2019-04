Izzo, Toro contro la Juve senza paura

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Contro la Juventus "dobbiamo giocare senza paura, mettendoci quel pizzico di follia in più che serve". Armando Izzo, una delle colonne del Torino approdato in zona Europa, indica l'approccio per il derby della Mole che si giocherà venerdì sera all'Allianz Stadium. "Il derby - dice il difensore granata in un'intervista a Sky Sport24 - è sempre bello da giocare, stando in alto in classifica lo è ancora di più. La Juve ha vinto lo scudetto, è una squadra di campioni, ma dobbiamo affrontarla senza timori. Perché, - conclude Izzo - se vogliamo raggiungere grandi traguardi, le paure dobbiamo togliercele dalla testa".