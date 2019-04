Sindaca, Atp finals saranno meravigliose

(ANSA) - TORINO, 29 APR - "Siamo felici e orgogliosi: sono queste le due parole chiave che rappresentano ciò che la città e anche io stiamo vivendo. Siamo certi che Torino saprà organizzare un evento meraviglioso". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, alla presentazione, nel capoluogo piemontese, delle Atp Finals, che si svolgeranno in città dal 2021 al 2025.

"Devo dire grazie al governo che ha creduto nelle potenzialità di Torino per lo sport e il tennis. Non è scontato. E' stato un segnale di attenzione dal governo. E grazie anche al presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che ha fatto un grande lavoro spesso silenzioso, alla giunta e al consiglio regionale".