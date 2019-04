Sicurezza stradale, controlli in Valsusa

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Il ritiro di tre patenti di guida ad altrettanti motociclisti, il sequestro di quattro veicoli per guida senza patente e tre denunce sono il prodotto di una serie di interventi svolti nell'ultimo fine settimana dai carabinieri in Valle di Susa. Si è trattato di un servizio di vigilanza sulla sicurezza stradale sulle due principali arterie della valle, percorsa da centinaia di motociclisti diretti verso le località montane.

Le denunce sono scattate per un motociclista (guidava con una patente revocata) e per due automobilisti sorpresi in stato di ebbrezza.

I carabinieri hanno poi ritirato la patente a un motociclista coinvolto in un incidente stradale, sabato sera, sulla statale 24 all'altezza di Exilles: secondo i rilevamenti, avrebbe effettuato un sorpasso in prossimità di una curva a scarsa visibilità.