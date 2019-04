La Korea Week arriva a Torino

(ANSA) - TORINO, 29 APR - La Repubblica di Corea si presenta ai torinesi con una sei giorni, dal 19 al 24 maggio, ricca di spettacoli di musica e danza tradizionale, lezioni di cucina, taekwondo e cinema, organizzati in diversi luoghi della città, da piazza San Carlo al Museo d'Arte Orientale, dal Cinema Massimo al Teatro Piccolo Regio, al Teatro Valdocco.

"Siamo giunti alla 7/a edizione della Korea Week, che ha visto in tutta Italia la partecipazione di 12.000 persone - commenta Choong Suk Oh, direttore dell'Istituto Culturale Coreano - un successo e uno stimolo allo stesso tempo per presentare il nostro paese. Il nostro obiettivo non è solo far conoscere la nostra cultura, ma anche creare un luogo di condivisione e di armonia con la cultura italiana".

Tra gli eventi più attesi la cerimonia del Baru-gongyang, il rituale sacro con cui si mangia con gratitudine nei templi buddisti, una dimostrazione di taekwondo, tipica arte marziale coreana e la proiezione del film 'Train to Busan', tra horror e ricerca interiore.