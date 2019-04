In 60.000 a Museo Egizio in 10 giorni

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Ha sfiorato la quota 60 mila ingressi il flusso del pubblico che ha visitato il Museo Egizio nei dieci giorni compresi fra il 19 aprile e il 28 aprile.

L'affluenza è stata costante, con picco il 26 aprile, con 8 mila biglietti venduti, il 10% in orario serale.

In queste feste e ancora fino a domani, infatti, il Museo ha prolungato l'apertura fino alle 21.00. Si tornerà al consueto orario 9/18,30 dal 1° maggio, Festa del lavoro, giornata in cui è stata organizzata la visita 'Il lavoro nell'Egitto faraonico, centrata sulle attività lavorative dell'antica civiltà in ambito domestico, agricolo, commerciale e artigianale. Oggi è anche stato approvato il bilancio 2018: il Collegio dei Fondatori, presieduto da Evelina Christillin, ha deliberato un consuntivo di 12.531.832 euro, che comporta per il quarto esercizio consecutivo un risultato positivo di bilancio, quest'anno pari a 335.072 euro destinati ai fondi di scopo dedicati a progetti scientifici e di valorizzazione del Museo.