Disperso su Monte Rosa, ricerche

(ANSA) - AOSTA, 29 APR - Un escursionista piemontese di 44 anni risulta disperso da domenica 28 aprile sul massiccio del Monte Rosa, tra Punta Indren e Punta Parrot. Partito da Alagna Valsesia (Vercelli), avrebbe dovuto probabilmente raggiungere Punta Parrot (4.432 metri) - tra Piemonte e Vallese (Svizzera) - con le ciaspole, in solitaria. I soccorritori però non escludono che possa aver scelto un itinerario diverso rispetto a quello prefissato. Sul posto sono al lavoro il Soccorso alpino piemontese/Borgosesia, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza. Si tenta anche un sorvolo in elicottero, in condizioni difficili dovute al vento molto forte in quota.