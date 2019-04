Cuneo, cittadinanza onoraria a Polizia

(ANSA) - CUNEO, 29 APR - Il prefetto Franco Gabrielli ha ricevuto oggi la cittadinanza onoraria di Cuneo attribuita alla Polizia di Stato, con voto unanime, dal consiglio comunale.

"Questo riconoscimento - ha spiegato il sindaco di Cuneo, Federico Borgna - rinsalda e rinverdisce il patto di alleanza e collaborazione della nostra comunità con la Polizia in particolare, ma più in generale con tutte le forze di sicurezza". La consegna è avvenuta in occasione del centesimo anniversario dell'istituzione della Questura di Cuneo.

"Questi riconoscimenti rendono sempre orgogliosi - ha detto il capo della Polizia - vanno al di là delle persone e si rivolgono alle migliaia di donne e uomini che servono il Paese.