Calcinacci in aula Consiglio Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 APR - Il Consiglio comunale di Alessandria oggi pomeriggio è stato limitato all'approvazione di un solo punto dei tanti all'ordine del giorno a causa della caduta di alcuni calcinacci avvenuta in mattinata nella sala consiliare. "Sono stati ritrovati - ha sottolineato il presidente dell'assemblea cittadina Emanuele Locci - in prossimità del banco del consigliere Autano, di quelli della segreteria e degli altri dietro. E' stato fatto un sopralluogo per stabilire se l'aula fosse agibile. Il direttore del Settore Lavori Pubblici ha spiegato che in via cautelativa questo pomeriggio sono stati sospesi i lavori nel sottotetto per evitare ulteriori vibrazioni. Non c'era aspetto di inagibilità, ma saranno fatti ulteriori controlli".

Sempre secondo quanto riferito da Locci, "abbiamo avuto dalla Provincia la disponibilità, qualora non fossero garantite le condizioni di sicurezza di questa sala, a ospitare a Palazzo Ghilini i futuri consigli comunali".