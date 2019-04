17/o Master of Magic World Convention

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Si sposta da Saint Vincent, in Val d'Aosta, dove è stato per tutte le sue 16 edizioni precedenti, a Torino, e si allarga a tutta la città, tra grandi spettacoli e convegni alla Reggia di Venaria e magie per le strade, il 17/o Masters of Magic World, in programma dal 16 al 19 maggio. Vi partecipano 1.500 illusionisti professionisti provenienti da tutto il mondo. Insieme alla Convention si svolge il Campionato del mondo di Street Magic, destinato a trasformare la città in un teatro all'aperto per centinaia di maghi. "Una festa per torinesi e turisti che si lega al successo degli spettacoli di magia organizzati lo scorso Natale - dice la sindaca Chiara Appendino - in una città con la vocazione alla magia". L'evento è stato presentato alla Camera di Commercio dal presidente di Masters of Magic, Walter Rolfo, dal mago Raul Cremona, gli assessori alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, e al Commercio della Città, Alberto Sacco. Sarà ospite d'eccezione Marco Tempest, il mago della Nasa.