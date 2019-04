1 maggio: spazio per tutti non violenti

(ANSA) - TORINO, 29 APR - La Festa del Primo Maggio, che avrà al centro i temi del lavoro, dei diritti e dello stato sociale, deve essere "un momento di unione e non di divisione. Non c'è spazio né per i violenti né per chi vuole fare campagna elettorale con il rischio di provocare tensioni. Favorevoli e contrari alla Tav hanno avuto l'opportunità di fare le loro manifestazioni. Chiunque potrà partecipare se lo farà pacificamente", sottolineano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Torino, Enrica Valfrè, Domenico Lobianco e Gianni Cortese, presentando la manifestazione. Alla conferenza stampa in Comune hanno partecipato l'assessore comunale al Lavoro Alberto Sacco e l'assessore regionale Gianna Pentenero.

Il corteo partirà da piazza Vittorio intorno alle 9 e si concluderà in piazza San Carlo. Il comizio conclusivo sarà tenuto alle 11 da Cortese a nome dei tre sindacati. Prima prenderanno la parola un rappresentante della Giocare (Gioventù Operaia Cristiana) e lavoratori di sanità, metalmeccanici e scuola.