Si intromette in controllo ps,denunciato

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Si è intromesso in un controllo di polizia, ostacolando l'operato degli agenti, e poi si è dato alla fuga: un comportamento che a un cittadino inglese di 49 anni è costato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

E' successo a Torino nel giardino pubblico di largo Giulio Cesare.

I poliziotti stavano identificando due persone quando è intervenuto l'inglese, che alla richiesta di mostrare i documenti è scappato. Una volta raggiunto l'uomo ha reagito con stizza, scaraventando gli oggetti che aveva nelle tasche (tra cui un pesante mazzo di chiavi) contro la vettura di servizio degli agenti. Per questo sarà chiamato a rispondere anche di danneggiamento.