Lovers, vince 'Carmen Y Lola'

(ANSA) - TORINO, 28 APR - "Carmen Y Lola" del regista Arantxa Echevarria ha vinto per la categoria lungometraggi il 'Lovers Film Festival', rassegna cinematografica sui temi Lgbtqi terminata oggi a Torino. I giurati - Iaia Forte, Laura Bispuri e Neri Marcorè - hanno scelto "Carmen Y Lola" perché dal film, come si legge nella motivazione, "in un equilibrio narrativo che concilia realismo, toni drammatici e leggerezza emerge la forza di un amore che si impone nonostante tutto e senza calcoli". Il concorso internazionale documentari è stato vinto da "Normal" di Adele Tulli. La miglior pellicola della sezione iconoclasta è stata giudicata "Capital Retour" di Léo Bizeul. I giurati del concorso cortometraggi hanno scelto come vincitore "Chechnya" di Jordan Goldnadel, che "rivela la brutalità della persecuzione delle persone omosessuali in Cecenia". Il Premio del Pubblico - che conta sulla collaborazione di My Movies - è andato a "A dog barking at the moon" di Lisa Zi Xiang Il festival stato diretto da Irene Dionisio.